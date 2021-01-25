В Азербайджане шесть человек спасены из-под завалов дома после взрыва

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В азербайджанском городе Хырдалан в понедельник вечером произошел взрыв, сотрудники МЧС Азербайджана спасли шесть человек из-под завалов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Местный интернет-портал oxu.az со ссылкой на МЧС сообщает, что после взрыва в доме начался пожар. Судя по фотографиям и видеозаписям с места событий, огонь к настоящему времени потушен.

По данным издания, взрывной волной выбило стекла в окнах соседних многоэтажек.