Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели патрулирование близ границы с США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 провели патрулирование над Беринговым и Чукотским морями, сообщил Тихоокеанский флот.

Там отметили, что 26 января пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей. Самолеты находились в воздухе более 11 часов. За это время они преодолели более 8 тыс. километров.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Полет проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении флота.

Ранее Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) идентифицировало два российских противолодочных самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски.