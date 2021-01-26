Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели патрулирование близ границы с США
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 провели патрулирование над Беринговым и Чукотским морями, сообщил Тихоокеанский флот.
Там отметили, что 26 января пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей. Самолеты находились в воздухе более 11 часов. За это время они преодолели более 8 тыс. километров.
В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.
"В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Полет проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении флота.
Ранее Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) идентифицировало два российских противолодочных самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски.
Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.