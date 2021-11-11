Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российские истребители ТОФ более 70 раз за год сопровождали иностранные самолеты

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Истребители МиГ-31БМ из состава дежурных сил смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России в 2021 году более 70 раз поднимались для сопровождения иностранных самолетов, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Истребители-перехватчики ТОФ поднимались в воздух при обнаружении средствами объективного контроля над нейтральными водами в зоне ответственности ОКВС приближающихся к государственной границе России воздушных целей", - говорится в сообщении.

Кроме самолетов-перехватчиков, несущих боевое дежурство на аэродроме Елизово на Камчатке, часть истребителей МиГ-31БМ дежурит на аэродроме Угольные Копи в Арктической зоне России. Это позволяет расширить радиус действия и сократить время реакции на потенциальное нарушение государственной границы РФ.

"С аэродрома на Чукотке экипажи истребителей-перехватчиков более 10 раз поднимались для сопровождения иностранных самолетов в районе Берингова и Чукотского морей", - говорится в сообщении.

Экипажи идентифицируют воздушные цели при визуальном контакте или при помощи бортового радиоэлектронного оборудования и сопровождают их во время всего полета вблизи государственной границы.

"Полеты истребителей проходят над акваториями Тихого и Северного Ледовитого океанов и их морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает пресс-служба.

Боевое дежурство истребители МиГ-31БМ несут круглосуточно для недопущения нарушений государственной границы в воздушном пространстве на Северо-востоке России.

Тихоокеанский флот

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 10 ноября

Пандемия коронавируса

Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита

Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита

Правозащитники узнали об отмене дела против передавшего видео пыток в саратовской колонии

Пандемия коронавируса

В администрации Петербурга заявили, что вакцинация для пожилых жителей обязательна

Из базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонии

Из базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонии

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО "Как бы инагент"

Подозреваемый в госизмене ялтинец собирал секретные сведения как директор отеля

Подозреваемый в госизмене ялтинец собирал секретные сведения как директор отеля

Белоруссия и Россия согласовали действия во внешней политике

Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });