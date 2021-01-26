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Во Франкфурте неизвестный с ножом напал на людей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Неизвестный ранил ножом несколько человек в привокзальном квартале во Франкфурте-на-Майне, сообщает во вторник полиция города.

"Поступила заявка на человека, который предположительно ранил нескольких человек, этого человека быстро задержали. Точные обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в твиттере полиции.

Представитель полиции в эфире телеканала Die Welt сообщил, что нападавший был вооружен ножом. По информации издания Frankfurter Rundschau, атака произошла около 9.00 (11.00 по московскому времени), полиция перекрыла район происшествия. Другие подробности пока не известны.

Германия Франкфурт

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