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Три четверти украинцев сочли неправильным вектор движения своей страны

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Почти три четверти жителей Украины высказали мнение, что их страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На вопрос: "Как вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или неправильном направлении?" 74,3% респондентов выбрали второй вариант. Считают, что дела движутся в правильном направлении 10%, 15,7% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.

Меньше всего респондентов верит в правильность курса на востоке страны (6,6%) и в Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильном развитии ситуации (82,6% и 90,7% соответственно). Наименьший процент тех, кто считает, что дела на Украине движутся в неправильном направлении, оказался на юге страны (63,6%), в правильности курса здесь уверены 15,7% респондентов.

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1005 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Украина

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