В Польше в 2020 году зафиксировали рекордный уровень смертности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Польше в 2020 году зафиксирован самый высокий уровень смертности за период со Второй мировой войны, при этом отмечается низкая рождаемость, сообщила во вторник газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на статистические данные.

Согласно этим данным, в Польше, население которой составляет более 38 млн человек, в прошлом году скончались 486,2 тыс. человек. Также в минувшем году зафиксировали 357,4 тыс. рождений, что является самым низким показателем с 2005 года.

Таким образом, население Польши уменьшилось на 129 тыс. по сравнению с 2019 годом. В 2019 году данный показатель составил 36,4 тыс.

Министр по вопросам семьи и социальной политики Марлена Малонг в свою очередь объяснила высокий уровень смертности возникновением пандемии коронавируса COVID-19. Она подчеркнула, что потребуется много времени, чтобы нынешняя правительственная программа по семейным пособиям, направленная на повышение рождаемости, исправила ситуацию.

По словам экономиста Рафала Мундры, в данный момент Польша сталкивается с "огромным демографическим кризисом".

Между тем, исследователей удивил низкий уровень рождаемости, поскольку некоторые эксперты прогнозировали ее всплеск в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

Издание отмечает, что население Польши постепенно падает на протяжении последних 20 лет, основная причина - иммиграция молодежи, которая стремится к более широким возможностям.

В 2019 году в Польше в среднем ежемесячно регистрировали по 30 тыс. смертей. В ноябре 2020 года, когда в стране зафиксировали всплеск COVID-19, скончались почти 60,4 тыс. жителей страны.

Высокий уровень смертности сохранился и в первые три недели 2021 года, за которые зафиксировали почти 29 тыс. летальных исходов. В 2020 году данный показатель составил около 24,8 тыс.