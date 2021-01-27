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Brent подорожала до $56,26 за баррель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачает перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,63%), до $56,26 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $0,03 (0,1%), до $55,91 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,65%), до $52,95 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,16 (0,3%), до $52,61 за баррель.

Как говорится в докладе API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует свои данные о запасах энергоносителей позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.

Brent WTI США Ирак коронавирус

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