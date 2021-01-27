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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
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Число инфицированных COVID-19 на Украине превысило 1,2 млн

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро среды за сутки зафиксировано 3 776 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 200 883 человека, 22 202 заразившихся умерли от COVID-19, выздоровели 980 085 человек.

"В частности, (за последние сутки - ИФ) заболели 115 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 430 человек; летальных случаев - 145; выздоровели 14 250 человек", - написал Степанов в фейсбуке в среду утром.

Днем ранее, 26 января, сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 заразившихся, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев COVID-19, 22 января - 5 348 заболевших, 21 января - еще 5 583, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования.

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