Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Личные аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина в Twitter и Facebook были заблокированы, сообщает пресс-служба его компании "Конкорд".

"Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров",- говорится в сообщении.

Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, а о причинах не сообщается в целях безопасности.