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Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Евгений Пригожин, чьи личные аккаунты в соцсетях Twitter и Facebook были заблокированы, не исключает подачи иска в суд.

"Что касается подачи в суд, если юридическая служба найдет позицию, при которой возможно "размазать" Цукерберга (владелец Facebook - ИФ) и его соцсети, тогда последует иск. В противном случае в США - это бессмысленно", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Конкорд" Пригожина, отвечая на запрос агентства.

Там добавили, в связи с блокировкой личных аккаунтов Пригожина, "безусловно, будут поданы все необходимые апелляции в службы поддержки социальных сетей, но исключительно с целью подтвердить тот факт, что администрация Facebook и Twitter нас не услышит".

В пресс-службе также привели слова самого Пригожина, который заявил, что Facebook связан со спецслужбами США.

Ранее сообщалось, что аккаунты Пригожина в Twitter и Facebook были заблокированы после публикации с комментарием о том, что президент Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров.

Евгений Пригожин Twitter Facebook

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