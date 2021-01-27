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Киев намерен ввести санкции против Института ядерных исследований РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Проект постановления об обращении в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по поводу применения санкций в отношении Института ядерных исследований Российской академии наук внесен в Верховную раду в среду.

Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий документ зарегистрирован ранее в январе.

Инициаторами проекта постановления выступил 31 народный депутат Украины фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина" и "Слуга народа", а также внефракционные парламентарии. Главным комитетом определен Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Текст проекта постановления на сайте Верховной рады в настоящее время отсутствует.

Верховная рада Украина Институт ядерных исследований

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