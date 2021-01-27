Тихановская сочла недостаточной реакцию Запада на события в Белоруссии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду, что четвертый пакет санкций ЕС будет принят в самое ближайшее время, а также сожаление относительно слишком скромной, по ее мнению, реакции мирового сообщества на политический кризис в Белоруссии.

"Я искренне надеюсь, что четвертый пакет санкций ЕС будет принят в ближайшее время. Крайне важно оказывать давление на виновных в нарушениях прав человека и гражданских прав, а также преследовать коррумпированных чиновников и бизнесменов. К сожалению, реакция мирового сообщества на политический кризис в Беларуси очень скромная", - заявила Тихановская, которую цитирует ее официальный сайт.

По ее мнению, принятые санкции в несколько раз слабее, чем после выборов 2010 года. "Люди ожидают, что Запад будет смелее и сильнее", - отметила Тихановская.

Свое мнение Тихановская высказала в ходе онлайн-заседания Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в рамках которого прошла дискуссия "ЕС и Беларусь в 2021-м". На нем выступили министры иностранных дел Франции, Польши, Литвы и Румынии, представители Еврокомиссии, а смотрели его около 700 дипломатов ЕС и других стран.

В ходе своего выступления Тихановская призвала Запад "быть смелее" и назвала перечень действий, которыми ЕС может помочь белорусам. В частности, она призвала усилить санкции и давление на виновных в нарушении прав человека; расследовать уже совершенные преступления против человечности; признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями.

Тихановская также обратилась к дипломатам с просьбой перенаправлять финансовую помощь гражданскому обществу; оказывать помощь репрессированным; возглавить процесс медиации инклюзивного диалога по мирному транзиту власти в Белоруссии и помочь в исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.