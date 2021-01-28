Прибывшая в Ухань группа экспертов ВОЗ завершила карантин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила пребывание на карантине в городе Ухань в китайской провинции Хубэй и готова приступить к работе, целью которой является установление происхождения вируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань две недели назад, в соответствии с введенными в КНР правилами их сразу же отправили на карантин.

По данным агентства, в четверг команда специалистов вышла из отеля, где проходила карантин, и села в автобус. Информации о том, куда именно они отправились, нет.

Теперь эксперты международной организации, как ожидается, приступят к своей работе, направленной на установление происхождения коронавируса.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли эксперты из 12 стран, в том числе - из России.

Как ранее сообщил в интервью "Интерфаксу" директор института Дальнего Востока Алексей Маслов, это наиболее представительная делегация ученых, и китайские власти тщательно согласовывали объекты, которые хотели бы посетить биологи и вирусологи.

По словам Маслова, достигнуто согласие, что вирусологи посетят, помимо Уханя, южную провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей. Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане. Кроме того, ученые посетят рыбный рынок в Ухане, откуда, как предполагается, были закуплены летучие мыши, зараженные коронавирусом.

Со своей стороны, участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

Загадка происхождения нового коронавируса

Происхождение коронавируса COVID-19 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей.

Но официально "нулевой пациент" так и не был выявлен.

В Вашингтоне не исключали, что вирус мог храниться в научной лаборатории Уханьского института вирусологии. США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна ВОЗ. Пекин считает эту версию безосновательной.