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Туркменистан зарегистрировал вторую российскую вакцину "ЭпиВакКорона"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства - "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT со ссылкой на источник в правительстве Туркменистана.

После выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается его закупка и использование этого препарата в Туркменистане для профилактики вирусной инфекции.

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"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в октябре 2020 года и прошла пострегистрационные клинические испытания.

Туркменистан стал первой страной после страны-производителя - РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована.

18 января министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало разработанную в НИЦ имени Гамалеи вакцину "Спутник V".

В настоящее время в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона", по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, начнется в феврале.

Туркемнистан ЭпиВакКорона Вектор

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