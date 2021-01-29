Певца Тиму Белорусских задержали с наркотиками в Минске

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Известный белорусский певец Тима Белорусских был задержан с наркотиками, и сейчас против него возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску.

"По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш, массой 0,4 грамма", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии. Он был отпущен под залог.

В СК добавили, что проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы.

Несколько часами ранее ряд СМИ распространил информацию, что у Тимы Белорусских нашли 2 кг наркотиков и он находится под домашним арестом. Вскоре сам певец опроверг это в своем инстаграме. " Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете, где-то видите - это неправда", - написал он.