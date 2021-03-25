Задержанного с наркотиками певца Тиму Белорусских будут судить

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дело об обороте наркотиков и психотропов, по которому проходит 22-летний певец Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), направили в белорусский суд.

"Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя Р. и его 25-летнего знакомого К., которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", - сообщила в четверг Генпрокуратура Белоруссии.

В прокуратуре информацию о личностях фигурантов дела не приводят. Речь, судя по всему, идет о певце Тиме Белорусских, которого задержали в игровом клубе в Минске ночью 6 января с 0,4 г гашиша и 0,03 грамма амфетамина.

Согласно материалам дела, почти два грамма гашиша музыкант и его приятель купили через интернет, часть наркотика они употребили прямо в клубе, а оставшееся обнаружили сотрудники милиции. В ходе личного обыска у певца был также найден психотроп.

По информации прокуратуры, свою вину обвиняемые признали в полном объеме. Ранее избранные им меры пресечения оставлены без изменения. Певец был отпущен под залог, его знакомый находится под стражей.