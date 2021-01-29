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В ООН констатировали, что работа над конституцией Сирии зашла в тупик

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в пятницу выразил разочарование ходом переговоров сирийского конституционного комитета.

"Только что мы завершили пятую встречу комитета по выработке конституции Сирии. Перед началом этой встречи я выделил несколько моментов, которые нам следовало бы достичь, но, я боюсь, нам их достичь не удалось. Причина этого, я полагаю, состоит в том, что у нас нет четкого понимания, как продвигаться вперед в работе комитета", - заявил он, выступая на пресс-конференции в женевском отделении ООН.

Педерсен сообщил, что у него состоялась обстоятельная беседа с сопредседателями комитета по предложениям, поступившим от одной группы, участвующей в работе комитета, но, по его словам, в другой группе эти предложения сочли недопустимыми. При этом представитель ООН не пояснил, о каких именно предложениях идет речь.

"Эта неделя показала, что нынешние подходы (в работе комитета) не работают, и продолжать встречаться не представляется возможным, если мы не изменим их (эти подходы)", - добавил он.

По словам Педерсена, он донес свою позицию до всех членов комитета, отметив необходимость выработки рабочего плана, рассчитанного на встречу в будущем.

О том, когда может продолжиться работа сирийского конституционного комитета, Педерсен не сообщил.

ООН Сирия

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