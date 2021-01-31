Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады, сообщило китайское консульство в Торонто.

В сообщении дипмиссии уточняется, что запрет касается и иностранцев, имеющих вид на жительство в Китае, разрешение на работу. Въехать не смогут направляющиеся в КНР по личным делам и для воссоединения с семьей. Запрет не касается лиц, имеющих дипломатические и служебные визы.

Как отмечают СМИ, это стало ответным шагом Китая на введенные Канадой ограничения на въезд, связанные с опасениями распространения COVID-19.

Все пассажиры авиакомпаний, прибывающие в Канаду, должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и за свой счет ждать в отеле до трех дней результатов теста, заявил накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В ближайшие недели канадцы, отдыхающие в США, при возращении из Соединенных Штатов сухопутным путем должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, прежде чем им разрешат въезд.

В субботу, 30 января, Канада сообщила о 4 255 новых случаях заболевания. С начала пандемии выявлено 778,7 тыс. заразившихся коронавирусом с начала пандемии, всего его жертвами в стране стали более 19,9 тыс. человек.