Генпрокуратура Белоруссии предложила ужесточить наказание за экстремизм

Ранее ведомство решило признать экстремистским бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов в стране

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии выступает за ужесточение уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, заявил руководитель надзорного ведомства Андрей Швед в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

По его словам, ведомство предлагает привлекать к уголовной ответственности не только организаторов и руководителей "экстремистских формирований", но и их участников, а также тех, кто финансирует, "оказывает содействие" и "в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности".

Генпрокурор пояснил, что под содействием экстремистской деятельности имеется в виду обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов, символики, пропаганда, разжигание розни и так далее.

"Поэтому в дальнейшем принятием этой нормы (введением в Уголовных кодекс), она будет иметь не только профилактический серьезный характер, но и позволит нам в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности", - считает Швед.

В пятницу белорусская генпрокуратура сообщила, что приняла к рассмотрению "коллективное обращение" с просьбой признать экстремистским бело-красно-белый флаг, под которым, по заявлению ведомства, подписались более 100 человек.

"С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", - сказала начальник отдела информации Генпрокуратуры Белоруссии Анжелика Курчак.

Как отмечается в сюжете государственного телеканала "Беларусь 1", признание бело-красно-белого флага экстремистским будет означать запрет на его демонстрацию.

Флаг с тремя горизонтальными полосами белого, красного и белого цвета в Белоруссии используют протестующие, выступающие против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вывешенные протестующими бело-красно-белые флаги по требованию белорусских властей снимают, а людей с такой символикой (а иногда и в одежде красных и белых цветов) - задерживают. Так, по сообщению Tut.by, в конце декабря милиция задержала минчанина, который был на детском празднике в костюме деда мороза.

В 1991-1995 гг. бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белоруссии.