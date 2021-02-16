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Гражданин России получил в Минске 25 суток ареста за выпуск протестной символики

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд Минска назначил штрафы и административные аресты сотрудникам типографии, которые выпускали атрибутику с протестной символикой, сообщил правозащитный центр "Весна". В частности, 29-летний гражданин России получил 25 суток ареста.

Другой сотрудник типографии, 51-летний минчанин, оштрафован. Ареста он избежал, поскольку у него есть несовершеннолетняя дочь на содержании.

Подсудимым вменили неподчинение представителю власти (ст. 23.4 КоАП) и мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП).

Ранее сообщалось, что Минске обнаружили производство протестной атрибутики - бело-красно-белых флагов, масок, растяжек и наклеек. Этим в частной типографии в нерабочее время занимались минчанин и нелегально находящийся в Белоруссии ранее судимый россиянин из Пскова. Выпущенные атрибуты они забирали домой и раздавали протестующим, считает МВД.

В типографии милиционеры изъяли больше ста единиц продукции, компьютерную технику и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года.

В конце ноября 2020 года Лукашенко в очередной раз назвал фашистскими бело-красно-белые флаги, используемые участниками протестных акций.

"Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны", - пообещал он тогда.

С марта в стране вступят в силу увеличенные штрафы за применение запрещенной символики.

Акции против насилия в Минске

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Минск Белоруссия Советский суд

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