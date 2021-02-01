Полиция провела операцию в Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головой

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Французская полиция завершила спецоперацию в городе Тулон, которую стражи правопорядка начали после обнаружения коробки с отрезанной головой.

Один человек задержан, сообщает местная полиция в твиттере.

Согласно данным BFMTV, в центре Тулона ранее в понедельник на тротуаре обнаружили коробку с отрезанной головой. По информации источников телеканала, ее выкинули с четвертого этажа жилого здания. В окне показался человек с окровавленными руками. Территория вокруг места происшествия оцеплена.

Телеканал также отмечает, что в ночь на понедельник полиция получила вызов о драке по этому адресу. Квартира, из которой, вероятно, выкинули коробку, принадлежит мужчине, у которого жили двое бездомных людей. Предполагается, что полицейские задержали как раз владельца квартиры, а погибший - один из живших с ним людей.