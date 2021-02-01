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Запуск очередной партии спутников Starlink перенесли на сутки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 интернет-спутников системы Starlink, готовившийся во вторник, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск теперь предполагается осуществить 3 февраля в 05:57 по времени Восточного побережья США (в 13:57 по Москве) со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Главной причиной переноса запуска является сильное волнение в районе посадки многоразовой первой ступени ракеты на плавучую платформу в Атлантике.

Предстоящий вывод на орбиту группы мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink станет 18-м с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а затем – из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети. Она позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink

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