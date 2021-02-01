СБ ООН во вторник проведет экстренное заседание по Мьянме

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Совбез ООН во вторник соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме, сообщают западные СМИ.

Ожидается, что заседание будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.

Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме выразил ряд мировых лидеров, в том числе премьер Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как сообщалось, военные задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других высокопоставленных чиновников.

Военное телевидение Мьянмы сообщило об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.

Также стало известно, что в результате госпереворота вся государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента стал вице-президент Мьинт Шве.

Военные заявили, что провели задержания в ответ на "фальсификацию выборов", прошедших в стране 8 ноября 2020 года.