Собравший для врачей 32 млн фунтов ветеран умер в возрасте ста лет

У сэра Томаса Мура был диагностирован коронавирус

Ветеран Второй мировой войны Томас Мур Фото: PA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Умер ветеран Второй мировой войны Томас Мур, собравший более 32 млн фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом и посвященный королевой Елизаветой II в рыцари, сообщает телеканал Sky News.

Мура госпитализировали в Бедфорде в воскресенье. Ветеран проходил лечение от пневмонии, у него был диагностирован коронавирус.

Мур стал известен не только в Великобритании, но и по всему миру после того, как устроил благотворительную акцию в пользу Национальной службы здравоохранения страны. Он поставил цель обойти сто кругов по заднему двору своего дома с помощью ходунков. Ветеран планировал собрать всего около тысячи фунтов стерлингов, но в итоге набралась сумма более чем в 32 млн.

Церемония посвящения Мура в рыцари прошла в июле 2020 года.