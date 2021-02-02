Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Собравший для врачей 32 млн фунтов ветеран умер в возрасте ста лет

У сэра Томаса Мура был диагностирован коронавирус

Собравший для врачей 32 млн фунтов ветеран умер в возрасте ста лет
Ветеран Второй мировой войны Томас Мур
Фото: PA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Умер ветеран Второй мировой войны Томас Мур, собравший более 32 млн фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом и посвященный королевой Елизаветой II в рыцари, сообщает телеканал Sky News.

Мура госпитализировали в Бедфорде в воскресенье. Ветеран проходил лечение от пневмонии, у него был диагностирован коронавирус.

Мур стал известен не только в Великобритании, но и по всему миру после того, как устроил благотворительную акцию в пользу Национальной службы здравоохранения страны. Он поставил цель обойти сто кругов по заднему двору своего дома с помощью ходунков. Ветеран планировал собрать всего около тысячи фунтов стерлингов, но в итоге набралась сумма более чем в 32 млн.

Церемония посвящения Мура в рыцари прошла в июле 2020 года.

Великобритания Томас Мур

Новости по теме

Новости

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');