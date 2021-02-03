РФ возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Также будет возобновлено ж/д сообщение с Белоруссией

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва-Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.

Кроме того, принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю).