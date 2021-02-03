Москва и Минск могут объединиться для создания "автомобилей будущего"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия могут объединить усилия в рамках создания "автомобилей будущего", в том числе и электромобилей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, так как и у России, и у Белоруссии есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, посмотреть возможность проведения работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями", - сказал он.

В составе российской делегации во встрече принимал участие в том числе и гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

"У нас был достаточно откровенный разговор (. . .) Решили, что есть необходимость в какой-то степени перезагрузить взаимоотношения на всех уровнях: между предприятиями, между концернами, между федеральными органами отраслевыми, в первую очередь Минпромторгом, "Росатомом", "Роскосмосом". Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России", - отметил Борисов.