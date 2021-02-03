Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Москва и Минск могут объединиться для создания "автомобилей будущего"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия могут объединить усилия в рамках создания "автомобилей будущего", в том числе и электромобилей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, так как и у России, и у Белоруссии есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, посмотреть возможность проведения работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями", - сказал он.

В составе российской делегации во встрече принимал участие в том числе и гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

"У нас был достаточно откровенный разговор (. . .) Решили, что есть необходимость в какой-то степени перезагрузить взаимоотношения на всех уровнях: между предприятиями, между концернами, между федеральными органами отраслевыми, в первую очередь Минпромторгом, "Росатомом", "Роскосмосом". Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России", - отметил Борисов.

Юрий Борисов Белоруссия Роман Головченко

Новости

Страны ЕС обсудят новые санкции из-за решения суда по Навальному

РФ возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Посольство Швеции опровергло задержание своего сотрудника в Москве

Скончался совладелец казахстанского холдинга ERG Ибрагимов

Что случилось этой ночью: среда, 3 февраля

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');