В Германии Рейн вышел из берегов из-за таяния снега

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Продолжающиеся дожди и таяние снега привели к тому, что Рейн вышел из берегов.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на агентство dpa, из-за паводка небольшой населенный пункт Рис-Гритерорт на западе Германии оказался отрезан от большой земли. Вода залила единственную дорогу, ведущую к нему. Однако отмечается, что такие ситуации не редки в регионе, поэтому местных жителей несколько раз в день перевозит лодка пожарной охраны.

Эксперты отмечают, что дожди продолжаются, а значит в Германии возможны новые паводки, к выходным ждать улучшения ситуации не приходится.

Судоходство на Рейне в районе Кельна уже приостановлено, хотя уровень воды пока не достиг такого, при котором суда не смогут безопасно пройти под мостами.

Предупреждение о возможном наводнении объявлено также в некоторых районах юга Германии.