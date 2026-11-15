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Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб

Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб
Фото: Ryan Murphy/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением в стране призвал Конгресс согласиться на выделение финансов для улучшения работы диспетчерских служб.

"Если Конгресс одобрит крайне нужные деньги для управления воздушным движением, мы сможем разобраться с этим быстро и эффективно. Это будет лучшая система во всем мире", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, возраст значительной части оборудования по обеспечению безопасности полетов - 50 лет. Трамп отметил, что власти США уже ведут работу по исправлению положения дел, но "надо делать все, а не понемногу".

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Президент возложил ответственность за проблемы в этой сфере на администрацию предыдущего президента Джо Байдена.

Ранее на этой неделе сбой в системах телекоммуникаций затронул примерно более 10 тыс. ежедневных рейсов в США, что вызвало масштабные задержки с отправлением самолетов. В субботу отменили более 6 тыс. рейсов внутри страны, а также прибывающих и вылетающих из США.

По данным Associated Press, теперь авиасообщение в США постепенно возвращается к штатному режиму работы, нормализация расписания ожидается к концу воскресенья.

Министр транспорта США Шон Даффи заявлял, что для модернизации систем контроля за полетами требуется дополнительное финансирование: ведомство запрашивает еще $30 млрд к уже выделенным ранее $12,5 млрд.

США Дональд Трамп Конгресс США
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