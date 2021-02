Суд Стокгольма отказал миноритариям Укрнафты в иске к Киеву на $6 млрд

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Международный арбитражный суд Стокгольма отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице как владельцам 40,1% акций ПАО "Укрнафта" в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Супер мега победа в Стокгольмском арбитраже! Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", - написал он в фейсбуке.

"Стокгольмское арбитражное решение откладывалось несколько раз. Было ощущение, что истцы что-то подозревают и откладывают процесс. Но сегодня так и случилось - арбитраж признал отсутствие юрисдикции", - отметил министр.

Глава Минюста напомнил, что основаниями для иска был, в частности, отбор НАК "Нафтогаз Украины" газа "Укрнафты" из ПХГ по установленной регулятором нерыночной цене для его последующей реализации населению.

Миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" - кипрские Littop Enterprises Ltd., Bridgemont Ventures Ltd., Bordo Management Ltd. - подали иск в Стокгольмский арбитраж против Украины в 2015 году с требованием компенсации от "Нафтогаза Украины" за газ, поставленный ранее с 2006 года.

Они, в частности, обвинили Украину в нанесении ущерба "Укрнафте" из-за отбора газа, добытого компанией, без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". По ее данным, на конец 2020 года акционерами выступали Bridgemont Ventures и Littop Enterprises - по 13,604991%, а также Bordo Management. Остальным акционерам принадлежали 9,899106%, никто из них не владел более 5%.