Свыше 350 человек арестовали в Петербурге за участие в протестах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суды Петербурга рассмотрели 1113 административных дел в отношении участников трех несогласованных акций, которые проходили в последние две недели, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, 353 человека были арестованы, 624 - оштрафованы. Двоим правонарушителям суд назначил наказание в виде обязательных работ.

11 дел суды прекратили, 123 протокола вернули в полицию.

Всего по итогам трех несогласованных акций января-февраля в суды Петербурга поступило 1403 материала, сообщает пресс-служба.