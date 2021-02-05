Турция откроет туристический сезон в апреле

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Турция откроет в 2021 году туристический сезон в апреле - сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье, сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой.

"Сезон стартует на Средиземном побережье, а затем распространится на Эгейское", - цитирует его газета Haberturk.

Эрсой отметил, что первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля и в мае во время долгих праздников приедут россияне, также ждут англичан. На фоне наступления Рамадана 19 мая начнут прибывать туристы-мусульмане. Полного возобновления туризма министр ждет в августе.

Подводя итоги 2020 года, Эрсой заметил, что Турция потеряла не так много туристов, как Греция и Испания, поскольку раньше открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации. Всего в страну приехало 16 млн зарубежных гостей, выручка составила $12,1 млрд. Кроме того, Турция максимально упростила бюрократию для иностранных производителей кино, что обеспечило их интерес и, как следствие, поступления в экономику.