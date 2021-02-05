Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 273+465 405

Турция откроет туристический сезон в апреле

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Турция откроет в 2021 году туристический сезон в апреле - сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье, сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой.

"Сезон стартует на Средиземном побережье, а затем распространится на Эгейское", - цитирует его газета Haberturk.

Эрсой отметил, что первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля и в мае во время долгих праздников приедут россияне, также ждут англичан. На фоне наступления Рамадана 19 мая начнут прибывать туристы-мусульмане. Полного возобновления туризма министр ждет в августе.

Подводя итоги 2020 года, Эрсой заметил, что Турция потеряла не так много туристов, как Греция и Испания, поскольку раньше открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации. Всего в страну приехало 16 млн зарубежных гостей, выручка составила $12,1 млрд. Кроме того, Турция максимально упростила бюрократию для иностранных производителей кино, что обеспечило их интерес и, как следствие, поступления в экономику.

Турция

Новости

Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC

Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC

Пока ни одна страна ЕС не внесла предложений о санкциях за Навального

В Белоруссии осудили 3 сотрудников завода, заблокировавших его работу

В Белоруссии осудили 3 сотрудников завода, заблокировавших его работу

Венгрия может начать вакцинацию "Спутником V" на следующей неделе

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 104,8 млн, число жертв - 2,28 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 5 февраля

Парагвай заключил контракт с Россией на поставки вакцины "Спутник V "

Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту

Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту

Президент США призвал Россию немедленно освободить Навального

Блинкен обсудил с Лавровым вмешательство РФ в выборы-2020 в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');