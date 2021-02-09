Мексика столкнулась с острой нехваткой вакцин от COVID-19

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что работает над увеличением поставок вакцины от COVID-19.

"Работаем каждый день с позитивным настроем... Стараемся решить проблемы, преодолеть все препятствия", - сказал он журналистам на своей первой пресс-конференции после того, как у него тест на коронавирус показал положительный результат.

Президент добавил, что "нет ничего лучше вакцины".

Мексиканское правительство подвергается растущей критике за то, что его программа вакцинации от коронавируса осуществляется слишком медленно и сталкивается с массой проблем.

Мексика договорилась о поставках нескольких вакцин, но препараты поступают медленно на фоне глобальной борьбы за вакцины. С момента первой поставки вакцин Pfizer в конце декабря в стране было вакцинирован всего 637 тыс. 681 человек, или 0,51% от 126-миллионного населения.

Компания Pfizer отправила в Мексику 766,35 тыс. доз, после чего приостановила поставки. На сегодня в стране применяется только эта вакцина.

Лопес Обрадор заявил, что поставки вакцины Pfizer возобновятся к 18 февраля. По его словам, еще около 1 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных в Индии, скорее всего, прибудут к концу текущей недели.

Кроме того, Мексика ожидает, что уже в феврале туда начнет поступать российская вакцина "Спутник V".