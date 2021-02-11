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Сильные землетрясения продолжаются близ Новой Каледонии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория) в 520 км на восток от города Нумеа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:24 мск в четверг землетрясения имел координаты -23.34 градуса южной широты и 171.39 градуса восточной долготы.

Кроме того, в 02:45 мск в 516 км от Нумеа зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. В 04:02 мск зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7 в 543 км восточнее административного центра Новой Каледонии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как "разрушительные".

Всего с 21:25 мск среды в этом районе зафиксировано девять подземных толчков магнитудой выше 5,7 (включая описанные выше).

Как сообщалось, накануне в этом районе также была зафиксирована серия землетрясений, самое мощное из которых имело магнитуду более 7.

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