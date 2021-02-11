Турист погиб при сходе снежной лавины в Восточном Казахстане

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Восточно-Казахстанской области снежная лавина сошла группу туристов, катавшихся на снегоходах, один из них погиб, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Казахстана.

"10 февраля группа туристов из шести человек катались на снегоходах в городе Риддер, около реки Ульба у горы Сержинский белок. Неожиданно с горы сошла лавина. Одного из отдыхающих придавило снежной массой", - говорится в сообщении.

К месту происшествия вылетела группа спасателей на вертолете, вторая поисковая группа из пяти человек и одного кинологического расчета выдвинулась из Усть-Каменогорска на снегоходе и высокопроходимой технике, дополнительно были задействованы спасатели из города Риддер и 4 волонтера на снегоходах.

Вскоре вертолет сделал вынужденную посадку из-за нулевой видимости, низкой облачности и осадков. В это же время группа туристов вышла на связь, они передали, что дошли до вершины и извлекли тело мужчины, 1979 года рождения, погибшего под снежной массой.

"Спуск тела усложнялся высотой снежного покрытия, густой растительностью, наступлением темноты, крутыми склонами и низкой температурой воздуха, в связи с чем транспортировку погибшего пришлось перенести на раннее утро", - отмечается в сообщении.