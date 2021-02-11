Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:54Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Brent подешевела до $61,15 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти, которые в среду обошли годовые максимумы, снова снижаются в четверг. Накануне цены поддержали данные Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

По информации Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,57%), до $61,12 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,38 (0,6%), до $61,47 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,32 (0,55%), до $58,36 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,32 (0,6%) - до $58,68 за баррель.

Brent подорожала в среду по итогам девятой сессии подряд, WTI - по итогам восьмой. Для обоих сортов нефти это самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

Эксперты Citigroup ожидают, что к концу текущего года стоимость Brent поднимется до $70 за баррель, поскольку действующее соглашение ОПЕК+ ограничивает предложение, в то время как спрос растет быстрее, чем ожидалось.

Brent WTI США Минэнерго

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 11 февраля

Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом

Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом

Умер основатель Hustler Ларри Флинт

Умер основатель Hustler Ларри Флинт

"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля

"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля

Локдаун в Германии продлили до 7 марта

Российские военные сообщили об отражении атаки на авиабазу "Хмеймим" в Сирии

Spiegel узнал, что Юлия Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом

Spiegel узнал, что Юлия Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом

Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку

Пандемия коронавируса

РФПИ опубликовал подтверждение заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС

Египетский курорт Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');