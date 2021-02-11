Brent подешевела до $61,15 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти, которые в среду обошли годовые максимумы, снова снижаются в четверг. Накануне цены поддержали данные Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

По информации Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,57%), до $61,12 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,38 (0,6%), до $61,47 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,32 (0,55%), до $58,36 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,32 (0,6%) - до $58,68 за баррель.

Brent подорожала в среду по итогам девятой сессии подряд, WTI - по итогам восьмой. Для обоих сортов нефти это самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

Эксперты Citigroup ожидают, что к концу текущего года стоимость Brent поднимется до $70 за баррель, поскольку действующее соглашение ОПЕК+ ограничивает предложение, в то время как спрос растет быстрее, чем ожидалось.