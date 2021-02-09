Цена Brent превысила $61 за баррель

Однако остаются аналитики, которые все еще осторожно оценивают бурный рост котировок

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса.

К 8:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,81%), до $61,05 за баррель. За торги понедельника Brent подорожала на $1,22 (2,1%) - до $60,56 за баррель. При этом цена Brent превысила $60 за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Мартовские фьючерсы на WTI утром во вторник дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,47 (0,81%), до $58,44 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,12 (2%), до $57,97 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Помимо этого, поддержку рынку оказывают растущие надежды на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики, отмечают аналитики ANZ.

Сокращение предложения нефтепроизводителями, как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке. "На стороне предложения нет риска, поскольку Саудовская Аравия устранила этот риск, в то время как добыча производителей сланцевой нефти в США почти на 20% ниже по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Мойя.

Аналитики ANZ, в свою очередь, отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.

"Нефть растет на фоне сочетания ограничений предложения и роста спроса (как текущего, так и ожидаемого), но следует сделать предупреждение, поскольку рынки WTI и Brent значительно перекуплены", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.