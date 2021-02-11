СБУ раскрыла ячейку ИГ под Киевом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), лидером которой является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, установлено, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и легализовали на территории Украины выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

"По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками ИГИЛ. По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников", - сказано в сообщении.

Так, силовики провели девять обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий были изъяты взрывоопасное вещество с содержанием тротила, граната Ф-1, восемь гранатометных выстрелов, иностранная валюта, банковские карточки, черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Также у фигурантов обнаружена символика ИГ, задокументированы переписки участников организации с боевиками ИГ за рубежом, в которых обсуждалось возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.