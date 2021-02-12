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На часть европейских стран обрушились аномальные морозы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В ряде европейских стран установились непривычно низкие температуры, сообщает телеканал Sky News.

В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде.

Во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый - предпоследний - уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.

В Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов.

Днем ранее в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов.

Метеорологическая служба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.

Европа Дания Франция Нидерланды Великобритания

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