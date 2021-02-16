В Афинах вакцинацию от COVID-19 прервали из-за снегопада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В греческой провинции Аттика из-за снегопада прервали вакцинацию от коронавируса, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на объявление Минздрава страны.

Из-за снегопада в регионе была частично парализована работа транспорта, в том числе общественного, приостановлены авиаперелеты и, а по трассам был ограничен проезд тяжелых грузовиков. Из-за обрывов ЛЭП часть домохозяйств осталась без электричества.

Всех жителей региона, которые были записаны на прививку во вторник, уведомили о переносе вакцинации. Людей призвали не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, в Афинах и ряде других регионов Греции действует локдаун и комендантский час из-за коронавируса.

Непогода огорчила не всех жителей региона, отмечает АР. Некоторые дети вместо уроков пошли гулять и играть со снегом. Некоторые взрослые достали лыжи, чтобы показаться по заснеженным склонам в окрестностях.

Посол Норвегии в Афинах Фроде Андерсен выложил в твиттере видео, на котором он на лыжах спускается со склона, в ответ на призыв знакомого доказать, что в Афинах действительно выпал снег. Он сказал АР, что пока это был лучший день с начала локдауна, но посетовал, что попортил лыжи о неровности под снегом.

В Греции снег зимой может выпадать в горах и на севере страны, но для Афин - это редкое явление.