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Сильное землетрясение зарегистрировали в Эквадоре

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в южной части Эквадора примерно в 10 км от границы с Перу, в 57 км от города Тумбес (Перу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:18 по Москве в субботу землетрясения имел координаты -4.08 градуса южной широты и -80.39 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3.

Эквадор

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