Германский индекс DAX достиг рекорда

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших компаний Германии, в понедельник достиг рекордной отметки на фоне надежд на восстановление мировой экономики в связи с успешным внедрением вакцин от коронавируса и надежд на дополнительные стимулы экономики в США, пишет Trading Economics.

К 12:35 по Москве сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8% и составил 417,31 пункта. В лидерах роста оказались акции горнорудных компаний. Индекс DAX к этому времени рос на 0,3%, до 14 089 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени рос на 1,41%, французский CAC 40 - на 1,07%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляли 0,99% и 1,5% соответственно.

В Великобритании больше 15 млн человек из четырех приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19. Премьер-министр Борис Джонсон в твиттере назвал этот показатель важным рубежом.

В Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 15 февраля составляло 108 812 060 случаев, по данным университета Джонса Хопкинса, число умерших с COVID-19 выросло до 2 399 789.

Министры финансов еврозоны в понедельник проведут онлайн-встречу, чтобы обсудить восстановление экономики блока.

Котировки акций Vivendi SA взлетели на 18,7% в ходе торгов в Париже. Французский медиаконгломерат намерен провести листинг своего подразделения Universal Music Group (UMG) в Амстердаме до конца текущего года. Акции французской транспортной группы Bollore SE, которой принадлежит более четверти акций Vivendi, подскочили на 13,1%.

Цена бумаг Equinor ASA (бывшая Statoil) растет на 2,6%. Норвежская нефтегазодобывающая компания предупредила о возможной забастовке на нефтеперерабатывающем заводе Mongstad, в результате которой производство на нескольких месторождениях норвежского континентального шельфа, включая Johan Sverdrup и Troll, может быть приостановлено до дальнейших распоряжений.

Бумаги Oncimmune Holdings PLC дорожают на 2,9%. Британская биотехнологическая компания сократила убыток в первом полугодии текущего финансового года на фоне роста выручки в шесть раз за этот период.