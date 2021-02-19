Латвия увязала резкий рост импорта электроэнергии из РФ с морозами

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Импорт российской электроэнергии в Латвию в январе резко вырос не из-за работы Белорусской АЭС (БелАЭС), а по причине погодных условий, сообщили BNS в латвийском министерстве экономики.

По данным ведомства, Латвия в январе импортировала из России 473,4 ГВт.ч электроэнергии, что в 2,5 раза больше, чем в декабре 2020 года (191,5 ГВт.ч).

"Мы хотим обратить внимание на то, что данные о потреблении за один месяц не показывают объективные тенденции импорта, поскольку объемы импорта электроэнергии из третьих стран в последние годы колеблются", - говорится в комментарии Минэкономики.

В начале февраля литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис опубликовал данные, согласно которым электроэнергия с БелАЭС на Рижской бирже закупается как российская и попадает в Литву. Эту информацию он предоставил своему коллеге из Латвии, министру экономики Янису Ветембергсу.

Однако латвийское министерство заявило, что электроэнергия, импортируемая в страну, а потом поставляемая в Литву, производится в России.

Еврокомиссия также не располагает доказательствами, что на рынке стран Балтии идет торговля произведенной на БелАЭС электроэнергией, отмечала курирующая вопросы энергетики еврокомиссар Кадри Симсон.

Крейвис утверждает, что Литва за произведенную на БелАЭС электроэнергию уже заплатила 4 млн евро, а в год эта сумма составит 120 млн евро, если торговля электроэнергией между Россией и Латвией будет продолжаться в прежнем объеме.

Государственная служба по регулированию в сфере энергетики Литвы и литовский электросетевой оператор Litgrid ранее отмечали, что с января на фоне работы БелАЭС объем торговли электроэнергией стран Балтии с Россией резко вырос.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

В декабре 2020 года после получения разрешения Госатомнадзора Белоруссии начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС с выводом его на 75% номинальной мощности. В середине января первый энергоблок выведен на 100% мощности. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.