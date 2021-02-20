В столице Туркменистана началась запись на вакцинацию "Спутником V"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Ашхабаде стартовала запись на вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщили в пятницу туркменские СМИ.

Записаться на прививку в районную поликлинику могут граждане, достигшие 18 лет. Для этого при себе необходимо иметь паспорт.

Объявления о вакцинации против COVID-19 появились в подъездах жилых домов Ашхабада.

Как ранее сообщалось, в январе 2021 года страна зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Тогда же президент Бердымухамедов поручил Минздравмедпрому зарегистрировать вторую российскую вакцину - "ЭпиВакКорона".

Хотя официальные власти не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции действует масочный режим, приостанавливалось зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, были закрыты мечети, торговые центры, предприятия общепита, сферы культуры и бытового обслуживания.

В ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.