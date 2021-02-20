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Российские моряки с танкера греческой компании попросили помочь им вернуться домой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Трое членов экипажа танкера Marvin Star греческой компании Marvin Shipping почти год не могут вернуться в Россию и просят о помощи в репатриации, сообщил Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).

"Трое новороссийских моряков, членов экипажа танкера Marvin Star греческой компании Marvin Shipping, обратились в РПСМ с просьбой помочь в репатриации (...) При контрактах от 3 до 5 месяцев кто-то работает по 8 месяцев, а двое членов экипажа уже год как на борту. Люди устали, и впереди неизвестность. Все это время судно работает между портами Сингапура, Малайзии и Индонезии", - говорится в сообщении.

На борту Marvin Star (флаг Маршалловых островов) работает российско-грузинский экипаж. По информации РПСМ, судовладелец уже длительное время находит поводы продлевать контракты. Моряки идут на это вынужденно, так как опасаются не получить зарплату, которую перестали платить в декабре 2020 года.

Усугубляют положение на борту Marvin Star перебои с поставками продуктов, отмечается в сообщении.

О ситуации уже уведомлена Международная федерация транспортников (ITF).

По данным ITF, компания Marvin Shipping оперирует четырьмя судами, два из которых сейчас находятся под арестом в Нидерландах. Трудоустройством моряков в Marvin Shipping занималась компания Novomar, в деятельности которой новороссийская транспортная прокуратура выявляла нарушения лицензионного законодательства.

Россия Marvin Shipping Греция

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