Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Гондурасе Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA). Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении отмечается, что регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гондурас стал 36-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V".

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.