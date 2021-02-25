Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Китаю удалось полностью преодолеть бедность, объявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

"Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена", - сказал он, выступая на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью.

Си Цзиньпин отметил, что из состояния нищеты и бедности "совместными усилиями партии и народа" удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень.

"С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо! Это великая слава китайского народа, великая слава Коммунистической партии Китая и великая слава китайской нации", - подчеркнул китайский руководитель, отметив, что этого удалось достичь в преддверии 100-летия со дня основания Компартии Китая (23 июля).