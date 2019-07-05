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Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Эмир Дубая, миллиардер Мохаммед ибн Рашид аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ, подал в лондонский суд иск против одной из своих жен, принцессы Хайи аль Хуссейн, сообщает CNN.

Дело будет рассмотрено в семейном отделе Высокого суда. Слушания назначены на 30 и 31 июля. Телеканал отмечает, что в суде подтвердили даты слушаний, но отказались назвать личности сторон процесса.

Аль-Мактума будет представлять в суде сотрудник лондонской юридической фирмы "Стюартс" Хелен Уорд, сообщает CNN.

Принцесса Хайя является сводной сестрой короля Иордании Абдаллы II. Она окончила Оксфорд и имеет степень в области политики, философии и экономики.

По информации ABC News, суд будет рассматривать вопрос об опекунстве над двумя детьми Аль Мактума и аль Хуссейн.

CNN напоминает, что в прошлом году дочь эмира принцесса Латифа пыталась сбежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали и вернули в ОАЭ. Она утверждала, что подвергалась пыткам и содержалась под стражей в течение трех лет - иногда в одиночном заключении - после прошлой неудачной попытки сбежать из страны в 2002 году.

Как сообщалось ранее, принцесса Хайя аль Хуссейн покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод. Некоторые источники усомнились в том, удалось ли ей вывезти детей. Они полагают, что принцесса попросит политического убежища.

ОАЭ Дубай Мохаммед ибн Рашид аль Мактум Хайя аль Хуссейн

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