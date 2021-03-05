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ООН не получила от Эмиратов доказательств того, что принцесса Латифа жива

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ООН заявила, что до сих пор не получила доказательств того, что дубайская принцесса Латифа жива. Об этом сообщает BBC News.

Пресс-секретарь Роберт Колвилл сказал, что были проведены встречи с дипломатической миссией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Женеве, но свидетельств тому, что Латифа жива, представлено не было.

Королевская семья Дубая ранее заявила, что принцесса находится в безопасности и о ней "заботятся дома".

Принцесса Латифа Аль-Мактум пыталась бежать из страны в феврале 2018 года, но была перехвачена на лодке спецдесантом в Индийском океане. Ее отправили самолетом обратно в Дубай, где она и остается до сих пор. В видеообращении, опубликованном на BBC Panorama, она утверждает, что находится в плену у своего отца. С тех пор контакт с ней прекратился.

После появления кадров с принцессой Латифой ООН призвали начать расследование. В прошлом месяце ООН подтвердила, что запросила у ОАЭ доказательства того, что принцесса Латифа жива.

Отец Латифы, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, считается одним из самых богатых правителей в мире. Он имеет тесные отношения с рядом западных стран, в том числе с США и Великобританией, которые считают ОАЭ стратегическим союзником.

ООН ОАЭ Принцесса Латифа

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