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ООН заявила о беспрецедентном кризисе прав человека в Белоруссии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ООН наблюдает в Белоруссии беспрецедентный кризис прав человека, заявила в четверг верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как сообщила Бачелет, представляя доклад о нарушениях прав человека после выборов президента в республике, в этом отчете "рассматриваются серьезные нарушения" в период с 1 мая по 20 декабря прошлого года

"Они (нарушения - ИФ) были направлены на ограничение права на участие в политической жизни, на свободу убеждений и их свободное выражение, на мирные собрания", - сказала верховный комиссар ООН.

"События, развернувшиеся до и сразу после выборов, привели к кризису прав человека беспрецедентного масштаба в стране. Они также сделали более заметной давнюю, хроническую картину систематических нарушений и безнаказанности, которая ранее отмечалась специальными докладчиками Совета по Беларуси, а также другими организациями", - подчеркнула она.

Верховный комиссар ООН по правам человека добавила, что "также обеспокоена тем, что в настоящее время (в Белоруссии - ИФ) готовятся поправки к законодательству, которые предусматривают более суровые наказания за участие в мирных акциях".

Бачелет сообщила, что в текст отчета включены конкретные рекомендации, касающиеся ключевых системных проблем, "в том числе - в отношении справедливого судебного разбирательства, надлежащей правовой процедуры и независимости судебной власти".

"Офис готов сотрудничать с властями для содействия значительным преобразованиям, которые мы считаем необходимыми для построения справедливого, мирного и устойчивого пути для страны", - резюмировала она.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Мишель Бачелет ООН Белоруссия

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