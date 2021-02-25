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Страны ЕС договорились разработать единые "паспорта вакцинации"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Страны ЕС договорились разработать единые электронные "паспорта вакцинации", сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Политическая задача - добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах", - сказала она по итогам заседания саммита ЕС.

"Ожидаю, что к лету это будет готово", - сказала она, уточнив, что нужно решить некоторые технические вопросы.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, имеющей опыт медицинской работы, вакцинация должна быть подтверждена документально, поэтому гражданину важно иметь документ, свидетельствующий, что проведена вакцинация. И это касается не только COVID-19, но и любой болезни, от которой нужно вакцинироваться.

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